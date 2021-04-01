Menu
Law & Order: Organized Crime 2021, season 1

Season premiere 1 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 36 minutes
"Law & Order: Organized Crime" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» бывший детектив полиции Нью-Йорка Эллиот Стейблер решает вернуться к своей любимой работе. Он не появлялся в департаменте в течение десяти лет, так как лечился в психиатрической клинике от расстройства личности, заработанного на службе. Однако теперь он чувствует себя здоровым и обновленным и хочет вновь бороться с организованными преступными группировками. Ему предстоит непростая профессиональная проверка, ведь за эти годы и законы, и устройство департамента, и сам город значительно изменились. Его напарницей становится сержант Айанна Белл.

What Happens in Puglia
Season 1 Episode 1
1 April 2021
Not Your Father's Organized Crime
Season 1 Episode 2
8 April 2021
Say Hello to My Little Friends
Season 1 Episode 3
15 April 2021
The Stuff that Dreams Are Made Of
Season 1 Episode 4
22 April 2021
An Inferior Product
Season 1 Episode 5
13 May 2021
I Got This Rat
Season 1 Episode 6
20 May 2021
Everybody Takes a Beating Sometime
Season 1 Episode 7
27 May 2021
Forget It, Jake; It's Chinatown
Season 1 Episode 8
3 June 2021
