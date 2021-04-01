В 1-м сезоне сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» бывший детектив полиции Нью-Йорка Эллиот Стейблер решает вернуться к своей любимой работе. Он не появлялся в департаменте в течение десяти лет, так как лечился в психиатрической клинике от расстройства личности, заработанного на службе. Однако теперь он чувствует себя здоровым и обновленным и хочет вновь бороться с организованными преступными группировками. Ему предстоит непростая профессиональная проверка, ведь за эти годы и законы, и устройство департамента, и сам город значительно изменились. Его напарницей становится сержант Айанна Белл.