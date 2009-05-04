Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала 1941
1 постер
Киноафиша Сериалы 1941

1941 (2009 - 2009)

1941 18+
Год выпуска 2009
Страна Украина/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Телеканал Інтер
Продолжительность сериала 9 часов 0 минут

О чем сериал

События историко-драматического сериала «1941» разворачиваются в небольшом поселке у границы СССР. Юная дочь председателя Алена готовится к свадьбе. Ее отец давно решил все с отцом жениха – машиниста Григория. Девушке нравится этот парень, вот только сам Гриша влюблен в другую – в безродную скромную соседку Дарью. Но все эти перипетии очень скоро перестанут иметь значение, ведь на страну надвигается война, какой еще не видел свет. Григорию придется уйти в партизаны, а Алене лишиться всего, что она любила.

В ролях
В ролях
Ада Роговцева
Ада Роговцева
Владимир Горянский
Александр Пашков
Александр Пашков
Сергей Романюк
Иван Лапин
Ольга Олексий
Ольга Олексий
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
1941 - Сезон 1 Сезон 1
2009, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше