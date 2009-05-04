События историко-драматического сериала «1941» разворачиваются в небольшом поселке у границы СССР. Юная дочь председателя Алена готовится к свадьбе. Ее отец давно решил все с отцом жениха – машиниста Григория. Девушке нравится этот парень, вот только сам Гриша влюблен в другую – в безродную скромную соседку Дарью. Но все эти перипетии очень скоро перестанут иметь значение, ведь на страну надвигается война, какой еще не видел свет. Григорию придется уйти в партизаны, а Алене лишиться всего, что она любила.