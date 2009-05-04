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Постер к 1-му сезону сериала 1941
Киноафиша Сериалы 1941 Сезоны Сезон 1

1941, 1 сезон

1941 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «1941»

В 1-м сезоне сериала «1941» в небольшую советскую деревню недалеко от границы страны приходит лето. Никто еще не знает, что через считаные дни мир, каким его все знали, перестанет существовать, а над головами жителей нависнет смертельная угроза. Вопреки приближающейся войне, люди продолжают решать свои повседневные проблемы. Сельский председатель Петр договаривается со своим приятелем Василием о свадьбе детей. Его дочь Алена давно влюблена в машиниста Гришу и рада такому союзу, но вот сам парень подобрал себе другую невесту – скромницу Дарью. Пройдет всего пара дней, и Григорий станет партизаном, а Алена – брошенной одинокой женщиной.

Список серий 1-го сезона сериала «1941» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 мая 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 мая 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 мая 2009
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 мая 2009
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2009
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 мая 2009
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 мая 2009
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
18 мая 2009
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 мая 2009
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
20 мая 2009
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
21 мая 2009
График выхода всех сериалов
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