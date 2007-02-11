В 5-м сезоне сериала «Война Фойла» Милнер недоволен своим новым положением и требует перевода на другую службу. После убийства Ди-Си Кристофер Фойл занимает его место. Он должен разгадать сразу два странных убийства. Первая жертва – непопулярный психиатр в травматологическом отделении больницы, а вторая – немецкий военнопленный, освобожденный от работы на местной ферме по состоянию здоровья. Фойл присоединяется к муниципальному комитету, готовящемуся к предстоящему празднованию Дня Победы. Однако вскоре ему приходится заняться расследованием гибели сразу двух членов этого комитета.