Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Foyle's War season 5 watch online

Foyle's War season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Foyle's War Seasons Season 5

Foyle's War 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 11 February 2007
Production year 2007
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Foyle's War" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Война Фойла» Милнер недоволен своим новым положением и требует перевода на другую службу. После убийства Ди-Си Кристофер Фойл занимает его место. Он должен разгадать сразу два странных убийства. Первая жертва – непопулярный психиатр в травматологическом отделении больницы, а вторая – немецкий военнопленный, освобожденный от работы на местной ферме по состоянию здоровья. Фойл присоединяется к муниципальному комитету, готовящемуся к предстоящему празднованию Дня Победы. Однако вскоре ему приходится заняться расследованием гибели сразу двух членов этого комитета.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.6 IMDb
Write review
"Foyle's War" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Bleak Midwinter
Season 5 Episode 1
11 February 2007
Casualties of War
Season 5 Episode 2
15 April 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more