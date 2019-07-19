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Постер к 5-му сезону сериала Киллджойс
Киноафиша Сериалы Киллджойс Сезоны Сезон 5

Киллджойс, 5 сезон

Killjoys 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 19 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Киллджойс»

В 5-м сезоне сериала «Киллджойс» Датч понимает, что Леди ввела команду Вестерли в опасное заблуждение. В мире, где все лишены памяти, все оказывается не тем, чем кажется изначально. Очнувшись и покинув матрицу, Датч собирается разбудить своих товарищей и помешать Леди, пока не стало слишком поздно. Вырвавшись из лап Леди и воссоединившись с Люси, троица начинает мучиться вопросом, есть ли среди них предатель. Перед героями стоит непростая задача – им нужно отыскать способ сбежать из тюрьмы строгого режима. Датч оказывается в тюрьме Супермакс и судорожно ищет возможность захватить корабль.

Список серий 5-го сезона сериала «Киллджойс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Беги, Яла, беги Run, Yala, Run
Сезон 5 Серия 1
19 июля 2019
Во всём виноват дождь Blame It on the Rain
Сезон 5 Серия 2
26 июля 2019
Трое киллджоев и Госпожа Three Killjoys and a Lady
Сезон 5 Серия 3
2 августа 2019
Корабль повернулся задом Ship Outta Luck
Сезон 5 Серия 4
9 августа 2019
Малышка на триллион A Bout, A Girl
Сезон 5 Серия 5
16 августа 2019
Три мятежника Three Mutineers
Сезон 5 Серия 6
23 августа 2019
Ищите стерву Cherchez La Bitch
Сезон 5 Серия 7
30 августа 2019
Узелок завяжется Don't Stop Beweaving
Сезон 5 Серия 8
6 сентября 2019
Терраформируй это Terraformance Anxiety
Сезон 5 Серия 9
13 сентября 2019
Последний танец Last Dance
Сезон 5 Серия 10
20 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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