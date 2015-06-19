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Постер к 1-му сезону сериала Киллджойс
Киноафиша Сериалы Киллджойс Сезоны Сезон 1

Киллджойс, 1 сезон

Killjoys 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Киллджойс»

В 1-м сезоне сериала «Киллджойс» космические полицейские с планеты Креш Датч и Джон нуждаются в отдыхе после задержания опасного контрабандиста. Но тем временем брату Джона Д`Авину выносят смертный приговор, и агент тайно пытается спасти незадачливого родственника. Вместе с Датч команда вступает в схватку со временем, чтобы очистить имя Д`Авина и восстановить собственную репутацию. Во время операции напарники застревают в Шугар-Пойнт – закрытом разбомбленном городе на Вестерли, наводненном опасными бандами и мусорщиками. Им предстоит отыскать там исчезнувшего рабочего-мигранта.

Список серий 1-го сезона сериала «Киллджойс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Переполох Bangarang
Сезон 1 Серия 1
19 июня 2015
Рейд на Шугар-Пойнт The Sugar Point Run
Сезон 1 Серия 2
26 июня 2015
Жатва The Harvest
Сезон 1 Серия 3
3 июля 2015
Сосуд Vessel
Сезон 1 Серия 4
10 июля 2015
Глюк в системе A Glitch in the System
Сезон 1 Серия 5
17 июля 2015
Одной крови One Blood
Сезон 1 Серия 6
24 июля 2015
Здравствуй и прощай Kiss Kiss, Bye Bye
Сезон 1 Серия 7
31 июля 2015
Да хлынет дождь Come the Rain
Сезон 1 Серия 8
7 августа 2015
Противостояние Клайну Enemy Khlyen
Сезон 1 Серия 9
14 августа 2015
Скорость освобождения Escape Velocity
Сезон 1 Серия 10
21 августа 2015
График выхода всех сериалов
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