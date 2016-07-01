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Постер к 2-му сезону сериала Киллджойс
Киноафиша Сериалы Киллджойс Сезоны Сезон 2

Киллджойс, 2 сезон

Killjoys 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 июля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Киллджойс»

Во 2-м сезоне сериала «Киллджойс» Люси помогает команде отыскать технологию, которая поможет Д`Авину. Когда Джон возвращается в отряд, герои отправляются в руины Старого города, чтобы выследить восемь сбежавших преступников. Но в скором времени обнаруживается, что их самым опасным врагом является посредник компании, выдавший ордер на арест. Спасательная миссия в Бесплодных землях проваливается, когда герои сталкиваются с неожиданным врагом в заброшенной шахте. Простая задача по сопровождению учеников в школу для талантливых детей заканчивается трагедией. Дети неожиданно бесследно исчезают.

Список серий 2-го сезона сериала «Киллджойс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Датч и настоящая девушка Dutch and the Real Girl
Сезон 2 Серия 1
1 июля 2016
Дикий, дикий Уэстерли Wild, Wild Westerley
Сезон 2 Серия 2
8 июля 2016
Шахта Shaft
Сезон 2 Серия 3
15 июля 2016
Школа Schooled
Сезон 2 Серия 4
22 июля 2016
Знакомство с родителями Meet the Parents
Сезон 2 Серия 5
29 июля 2016
Я люблю Люси I Love Lucy
Сезон 2 Серия 6
5 августа 2016
Шкатулка в форме сердца Heart-Shaped Box
Сезон 2 Серия 7
12 августа 2016
Цельнометаллический монах Full Metal Monk
Сезон 2 Серия 8
19 августа 2016
Будь паинькой, Джонни Johnny Be Good
Сезон 2 Серия 9
26 августа 2016
Как убивать друзей и оказывать влияние на людей How to Kill Friends and Influence People
Сезон 2 Серия 10
2 сентября 2016
График выхода всех сериалов
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