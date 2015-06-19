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Постер сериала Киллджойс
Постер сериала Киллджойс
Постер сериала Киллджойс
Постер сериала Киллджойс
Постер сериала Киллджойс
Постер сериала Киллджойс
Постер сериала Киллджойс
Постер сериала Киллджойс
Постер сериала Киллджойс
Постер сериала Киллджойс
Постер сериала Киллджойс
Постер сериала Киллджойс
Постер сериала Киллджойс
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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13 постеров
Киноафиша Сериалы Киллджойс

Киллджойс (2015 - 2019)

Killjoys 18+
Год выпуска 2015
Страна Канада
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал CTV Sci-Fi Channel
Продолжительность сериала 35 часов 0 минут

О чем сериал

«Киллджойс» – это фантастический сериал, события которого разворачиваются в далеком будущем на планете Креш. Ее обитатели колонизировали спутники и создали межпланетную организацию. За соблюдением закона на всех планетах бдительно наблюдают полицейские Датч и Джон. Они карают непокорных и избавляются от опасных. Женщина порой пренебрегает правилами ради достижения целей, а вот ее сослуживец, напротив, убежден, что насилие недопустимо, а любые проблемы следует решать исключительно мирными способами.

В ролях
В ролях
Роб Стюарт
Аарон Эшмор
Ханна Джон-Кэймен
Ханна Джон-Кэймен
Мэйко Нгуен
Люк МакФарлейн
Морган Келли
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
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Сезоны
Киллджойс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Киллджойс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 10 эпизодов
 
Киллджойс - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 10 эпизодов
 
Киллджойс - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 10 эпизодов
 
Киллджойс - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 10 эпизодов
 
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