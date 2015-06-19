«Киллджойс» – это фантастический сериал, события которого разворачиваются в далеком будущем на планете Креш. Ее обитатели колонизировали спутники и создали межпланетную организацию. За соблюдением закона на всех планетах бдительно наблюдают полицейские Датч и Джон. Они карают непокорных и избавляются от опасных. Женщина порой пренебрегает правилами ради достижения целей, а вот ее сослуживец, напротив, убежден, что насилие недопустимо, а любые проблемы следует решать исключительно мирными способами.