Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 4-му сезону сериала Киллджойс
Киноафиша Сериалы Киллджойс Сезоны Сезон 4

Киллджойс, 4 сезон

Killjoys 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 20 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Киллджойс»

В 4-м сезоне сериала «Киллджойс» герои оказываются в западне, пустившись в бега от смертоносной Леди. Анила и ее отец Клиен изо всех сил пытаются оставаться на шаг впереди, сохраняя жизнь раненому голландцу. Когда преступники преследуют Джонни, Д`Авин и Делле Сейя принимают решительные меры, чтобы спасти его. Джонни манипулирует Д'авом, чтобы тот помог ему отыскать бассейн, в то время как Зефу угрожает опасность. Датч обучает Жака биться с неудержимым врагом, пока При и Фэнси ищут исчезнувшего Гареда. Герои пытаются спасти пропавших детей Вестерли, а Зеп и Пип постепенно сближаются.

Список серий 4-го сезона сериала «Киллджойс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Королева воинов, принцесса-невеста The Warrior Princess Bride
Сезон 4 Серия 1
20 июля 2018
Опасный Джонни Johnny Dangerously
Сезон 4 Серия 2
27 июля 2018
Не по пути Bro-D Trip
Сезон 4 Серия 3
3 августа 2018
Чего ждать, когда ждешь… инопланетного паразита What to Expect When You're Expecting … an Alien Parasite
Сезон 4 Серия 4
10 августа 2018
Трудный возраст Greening Pains
Сезон 4 Серия 5
17 августа 2018
Моя няня – убийца Baby, Face Killer
Сезон 4 Серия 6
24 августа 2018
О где же ты, матушка? O Mother, Where Art Thou?
Сезон 4 Серия 7
31 августа 2018
У семи киллджоев… It Takes a Pillage
Сезон 4 Серия 8
7 сентября 2018
Детки в порядке? The Kids Are Alright?
Сезон 4 Серия 9
14 сентября 2018
Спормагеддон Sporemageddon
Сезон 4 Серия 10
21 сентября 2018
График выхода всех сериалов
Related video
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
Ее называют новой музой Михалкова: как сложилась карьера актрисы, которой помогал режиссер
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Самую богатую женщину России ненавидят простые люди: дело не в зависти
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
Зря Чернышева считали «белым и пушистым»: дома муж отыгрывается на Заворотнюк
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше