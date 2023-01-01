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Киллджойс
Сезоны
Киллджойс, список сезонов
Killjoys
18+
Год выпуска
2015
Страна
Канада
Эпизод длится
42 минуты
Телеканал
CTV Sci-Fi Channel
Список сезонов сериала «Киллджойс»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
19 июня 2015 - 21 августа 2015
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
1 июля 2016 - 2 сентября 2016
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
30 июня 2017 - 1 сентября 2017
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
20 июля 2018 - 21 сентября 2018
Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов
19 июля 2019 - 20 сентября 2019
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