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Киллджойс, список сезонов

Killjoys 18+
Год выпуска 2015
Страна Канада
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал CTV Sci-Fi Channel
Список сезонов сериала «Киллджойс»
Киллджойс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 19 июня 2015 - 21 августа 2015
 
Киллджойс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 1 июля 2016 - 2 сентября 2016
 
Киллджойс - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 30 июня 2017 - 1 сентября 2017
 
Киллджойс - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов 20 июля 2018 - 21 сентября 2018
 
Киллджойс - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов 19 июля 2019 - 20 сентября 2019
 
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