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Постер к 3-му сезону сериала Киллджойс
Киноафиша Сериалы Киллджойс Сезоны Сезон 3

Киллджойс, 3 сезон

Killjoys 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 30 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Киллджойс»

В 3-м сезоне сериала «Киллджойс» Датч и Д`Авин с помощью противного продавца на черном рынке охотятся за оружием, которое поможет выманить Халлена. Джонни получает тревожный сигнал от Клары, который ведет его в подземный мир. Поиски Клары оказывают влияние на некоторых людей. Датч и Д`Авин пытаются обучить нового сотрудника. Проследив корабль до выжженной радиацией планеты, команда находит заброшенный тренировочный лагерь и жутких обитателей этого места. Прошлое полководца При – единственное, что может помочь Датч и Джонни. Д`Авин тем временем пытается постичь суть нового Черного ордера.

 

Список серий 3-го сезона сериала «Киллджойс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Чушь собачья Boondoggie
Сезон 3 Серия 1
30 июня 2017
Сквозь тусклый мешок A Skinner, Darkly
Сезон 3 Серия 2
7 июля 2017
У Халлена есть глаза The Hullen Have Eyes
Сезон 3 Серия 3
14 июля 2017
Лев, колдунья и волшебный При The Lion, the Witch & the Warlord
Сезон 3 Серия 4
21 июля 2017
Чужие в КЗР Attack the Rack
Сезон 3 Серия 5
28 июля 2017
Некрополис сегодня Necropolis Now
Сезон 3 Серия 6
4 августа 2017
Волк, которого ты кормишь The Wolf You Feed
Сезон 3 Серия 7
11 августа 2017
Грабь, грабь, детка Heist, Heist, Baby
Сезон 3 Серия 8
18 августа 2017
Груз раскаяния Reckoning Ball
Сезон 3 Серия 9
25 августа 2017
Взрывазм Wargasm
Сезон 3 Серия 10
1 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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