«Семейное дело: Агентство элитной недвижимости» – это реалити-шоу от стриминговой платформы Netflix. Проект расскажет историю семьи Кретц – владельцев бизнеса по продаже премиальной недвижимости во Франции и за ее пределами. Это семейное дело, которым родственники занимаются совместно. Им часто приходится сталкиваться с непростыми клиентами: взыскательными и неприлично богатыми. Поэтому их дело требует стальных нервов и полной отдачи. Несмотря на то что герои тратят почти все время на работу, не забывают они и о личной жизни: общении с семьей, друзьями, простых житейских радостях.