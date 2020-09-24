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Постер телешоу Семейное дело: Агентство элитной недвижимости
Постер телешоу Семейное дело: Агентство элитной недвижимости
Постер телешоу Семейное дело: Агентство элитной недвижимости
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Киноафиша Сериалы Семейное дело: Агентство элитной недвижимости

Семейное дело: Агентство элитной недвижимости (2020 - …)

L'Agence - L'immobilier de luxe en famille 18+
Год выпуска 2020
Страна Франция
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 30 часов 50 минут

О чем телешоу

«Семейное дело: Агентство элитной недвижимости» – это реалити-шоу от стриминговой платформы Netflix. Проект расскажет историю семьи Кретц – владельцев бизнеса по продаже премиальной недвижимости во Франции и за ее пределами. Это семейное дело, которым родственники занимаются совместно. Им часто приходится сталкиваться с непростыми клиентами: взыскательными и неприлично богатыми. Поэтому их дело требует стальных нервов и полной отдачи. Несмотря на то что герои тратят почти все время на работу, не забывают они и о личной жизни: общении с семьей, друзьями, простых житейских радостях.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.6 IMDb
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Сезоны
Семейное дело: Агентство элитной недвижимости - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 5 эпизодов
 
Семейное дело: Агентство элитной недвижимости - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
Семейное дело: Агентство элитной недвижимости - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2023, 8 эпизодов
 
Семейное дело: Агентство элитной недвижимости - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2023, 10 эпизодов
 
Сезон 5
2024, 8 эпизодов
 
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