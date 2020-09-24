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Постер к 1-му сезону телешоу Семейное дело: Агентство элитной недвижимости
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Семейное дело: Агентство элитной недвижимости, 1 сезон

L'Agence - L'immobilier de luxe en famille 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Семейное дело: Агентство элитной недвижимости»

В 1-м сезоне шоу «Семейное дело: Агентство элитной недвижимости» зрители познакомятся с членами семьи Кретц. У них удивительная история: родители и их четверо сыновей задействованы в бизнесе по продаже жилых помещений. Это дело было основано с нуля отцом семейства. В те времена у него не было опыта и приходилось много импровизировать. Однако сейчас он и его родственники – крупные игроки на рынке. Это не значит, что им не приходится сталкиваться с трудностями: работа в сфере недвижимости полна неожиданностей и стрессовых ситуаций. Кретцы пытаются сообща справляться с неудачами, помогая друг другу как в делах, так и в личной жизни.

Список серий телешоу Семейное дело: Агентство элитной недвижимости График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Épisode 1
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2020
Серия 2 Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2020
Серия 3 Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2020
Серия 4 Épisode 4
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2020
Серия 5 Épisode 5
Сезон 1 Серия 5
8 октября 2020
График выхода всех сериалов
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