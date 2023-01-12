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Постер к 3-му сезону телешоу Семейное дело: Агентство элитной недвижимости
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Семейное дело: Агентство элитной недвижимости, 3 сезон

L'Agence - L'immobilier de luxe en famille 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Семейное дело: Агентство элитной недвижимости»

В 3-м сезоне сериала «Семейное дело: Агентство элитной недвижимости» продолжается реальная история о жизни семейства Крец и их деятельности. Семья владеет компанией по продаже элитной недвижимости. Они оказывают помощь клиентам в покупке и продаже шикарных особняков в пригородах Франции и за границей. Благодаря Крец становится понятно, как выглядит изнанка бизнеса по продаже элитной недвижимости. Крец оказывают помощь людям в поиске самых роскошных апартаментов. Кроме стресса и непрерывной вовлеченности в работу, которую показывают сотрудники семейного агентства, можно увидеть великолепные замки, коттеджи и квартиры.

Список серий телешоу Семейное дело: Агентство элитной недвижимости График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Épisode 1
Сезон 3 Серия 1
12 января 2023
Серия 2 Épisode 2
Сезон 3 Серия 2
12 января 2023
Серия 3 Épisode 3
Сезон 3 Серия 3
19 января 2023
Серия 4 Épisode 4
Сезон 3 Серия 4
19 января 2023
Серия 5 Épisode 5
Сезон 3 Серия 5
26 января 2023
Серия 6 Épisode 6
Сезон 3 Серия 6
26 января 2023
Серия 7 Épisode 7
Сезон 3 Серия 7
2 февраля 2023
Серия 8 Épisode 8
Сезон 3 Серия 8
2 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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