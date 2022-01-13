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Постер к 2-му сезону телешоу Семейное дело: Агентство элитной недвижимости
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Семейное дело: Агентство элитной недвижимости, 2 сезон

L'Agence - L'immobilier de luxe en famille 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Семейное дело: Агентство элитной недвижимости»

Во 2-м сезоне шоу «Семейное дело: Агентство элитной недвижимости» зрители получат возможность вновь встретиться с полюбившимися героями. Кретцы – династия, которая работает в бизнесе по продаже жилой недвижимости. Их деятельность разворачивается во Франции и за ее пределами, а клиенты – неприлично богаты и могут позволить себе любой каприз. Герои проекта успешны на выбранном поприще, но день за днем им приходится справляться со множеством трудностей. Реалити-шоу расскажет об их повседневной жизни, которая состоит не только из рабочих моментов, но из приятных встреч с семьей и друзьями.

Список серий телешоу Семейное дело: Агентство элитной недвижимости График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Épisode 1
Сезон 2 Серия 1
13 января 2022
Серия 2 Épisode 2
Сезон 2 Серия 2
13 января 2022
Серия 3 Épisode 3
Сезон 2 Серия 3
20 января 2022
Серия 4 Épisode 4
Сезон 2 Серия 4
20 января 2022
Серия 5 Épisode 5
Сезон 2 Серия 5
27 января 2022
Серия 6 Épisode 6
Сезон 2 Серия 6
27 января 2022
График выхода всех сериалов
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