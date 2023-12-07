Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Семейное дело: Агентство элитной недвижимости (2020), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Семейное дело: Агентство элитной недвижимости
Киноафиша Сериалы Семейное дело: Агентство элитной недвижимости Сезоны Сезон 4

L'Agence - L'immobilier de luxe en famille 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 7 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Семейное дело: Агентство элитной недвижимости»

В 4-м сезоне шоу «Семейное дело: Агентство элитной недвижимости» продолжается история о жизни семейства Крец и их детище. Главные герои занимаются бизнесом по продаже элитной недвижимости. Они всегда готовы прийти на помощь клиентам, которые намерены купить или, наоборот, сбыть шикарные дома во Франции и других странах. Напомним, в предыдущем сезоне Валентин решил покинуть французскую столицу и поселиться в идиллическом местечке под названием Иль-де-Ре. Семья Крец помогает ему осуществить задуманное. Тем временем новичок в продажах, Луис, сделал все, чтобы зарекомендовать себя.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Семейное дело: Агентство элитной недвижимости График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Épisode 1
Сезон 4 Серия 1
7 декабря 2023
Серия 2 Épisode 2
Сезон 4 Серия 2
7 декабря 2023
Серия 3 Épisode 3
Сезон 4 Серия 3
14 декабря 2023
Серия 4 Épisode 4
Сезон 4 Серия 4
14 декабря 2023
Серия 5 Épisode 5
Сезон 4 Серия 5
21 декабря 2023
Серия 6 Épisode 6
Сезон 4 Серия 6
11 января 2024
Épisode 7
Сезон 4 Серия 7
18 января 2024
Épisode 8
Сезон 4 Серия 8
25 января 2024
Épisode 9
Сезон 4 Серия 9
1 февраля 2024
Épisode 10
Сезон 4 Серия 10
8 февраля 2024
График выхода всех сериалов
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида
Почему Арагорн просто не уничтожил орков с помощью армии мертвецов? У этого ляпа есть разумное объяснение
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит
Две девицы под окном: сможете вспомнить фильм СССР по кадру с парой героинь? (тест)
«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)
«Долгую прогулку» сейчас все вычислят: а вы взгляните на 5 других экранизаций Кинга — и вспомните название романа (тест)
«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»
Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест)
Не отпускают до последней минуты: 6 забытых фильмов-катастров из СССР — почти у каждого рейтинг не ниже 7.1
«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест)
«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше