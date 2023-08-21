В центре событий оказывается звезда женского спорта и расчетливый спортивный агент, который отличается циничным отношением к жизни. Он хочет, чтобы на ринг снова вышла известная боксерша, которая уже давно ушла из большого спорта и погрузилась в другую жизнь. Спортивный агент S&P Ким Тэ Ён привлекает в бизнес талантливых спортсменов, но часто увольняет их в кратчайшие сроки. Ли Квон Сук – гениальная боксерша, которая стала звездой бокса в возрасте 17 лет. Ким Тэ Ён считает, что она преждевременно ушла в тень.