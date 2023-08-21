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Постер сериала Мой милый боксер
Постер сериала Мой милый боксер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Мой милый боксер

Мой милый боксер (2023 - 2023)

Pure Boxer 18+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается звезда женского спорта и расчетливый спортивный агент, который отличается циничным отношением к жизни. Он хочет, чтобы на ринг снова вышла известная боксерша, которая уже давно ушла из большого спорта и погрузилась в другую жизнь. Спортивный агент S&P Ким Тэ Ён привлекает в бизнес талантливых спортсменов, но часто увольняет их в кратчайшие сроки. Ли Квон Сук – гениальная боксерша, которая стала звездой бокса в возрасте 17 лет. Ким Тэ Ён считает, что она преждевременно ушла в тень.

В ролях
В ролях
Ли Сан-ёп
Ким Со-хе
Пак Чи-хван
Чхэ Вон-бин
Лим Ён-джу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.2 IMDb
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Сезоны
Мой милый боксер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
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