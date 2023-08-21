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Постер к 1-му сезону сериала Настоящая боксерша
Киноафиша Сериалы Настоящая боксерша Сезоны Сезон 1

Настоящая боксерша, 1 сезон

Pure Boxer
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Настоящая боксерша»

В 1-м сезоне сериала «Настоящая боксерша» южнокорейская звезда женского бокса по имени Ли Квон Сук в 17 лет получила первый успех. Но три года назад она внезапно пропала и ушла с ринга, чтобы начать новую жизнь вне спорта. Новым поворотным моментом в ее жизни становится встреча с хладнокровным и меркантильным спортивным агентом, который организовывает успехи своих игроков с помощью договорных матчей за деньги. Он полон решимости сделать так, чтобы Ким Тэ Ён вернулась на ринг. Удастся ли циничному агенту убедить талантливую девушку вновь надеть боксерские перчатки и к чему это приведет?

График выхода новых серий Настоящая боксерша 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 сентября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 сентября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 сентября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 сентября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 сентября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 сентября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 сентября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 сентября 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
2 октября 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
3 октября 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
9 октября 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
10 октября 2023
График выхода всех сериалов
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