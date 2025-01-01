Не только «Хищник» и «Черное зеркало»: все научно-фантастические фильмы Трахтенберга

2026 год начнется на НТВ горячо: нас ждут новые качественные детективы, в которых герои идут против системы

Конь Юлий — это плагиат? Ключевой герой «Трех богатырей» вообще не из русской сказки

Почему в «Убить Билла» зрителю не дают услышать имя Невесты: Тарантино придумал фокус, но он не сработал от слова совсем

Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться

«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)

Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+

Почему Шон из «Хорошего доктора» видит тело человека «насквозь»: дело не в таланте или магии кино, а в особенностях мозга

Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго

Папанов точно был бандитом — а гинекологом? Хитрый тест про звезд кино СССР: угадайте роль, в которой они не снимались