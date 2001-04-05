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Чхэ Вон-бин Chae Won-bin
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Чхэ Вон-бин

Chae Won-bin

Дата рождения
5 апреля 2001
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Такой близкий предатель 7.5
Такой близкий предатель (2024)
Мой милый боксер 7.1
Мой милый боксер (2023)
Тайный королевский инспектор и Чо И 7.1
Тайный королевский инспектор и Чо И (2021)

Фильмография Чхэ Вон-бин

Яданг: Стукач 7.1
Яданг: Стукач Yadang: The Snitch
боевик, криминал, драма 2025, Южная Корея
Такой близкий предатель 7.5
Такой близкий предатель
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Мисс Бабуля
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Мой милый боксер 7.1
Мой милый боксер
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Тайный королевский инспектор и Чо И 7.1
Тайный королевский инспектор и Чо И
драма, комедия, исторический, дорама 2021, Южная Корея
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