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Чхэ Вон-бин
Chae Won-bin
Киноафиша
Персоны
Чхэ Вон-бин
Чхэ Вон-бин
Chae Won-bin
Дата рождения
5 апреля 2001
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.5
Такой близкий предатель
(2024)
7.1
Мой милый боксер
(2023)
7.1
Тайный королевский инспектор и Чо И
(2021)
Фильмография Чхэ Вон-бин
7.1
Яданг: Стукач
Yadang: The Snitch
боевик, криминал, драма
2025, Южная Корея
7.5
Такой близкий предатель
драма, криминал, триллер, дорама
2024, Южная Корея
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Мисс Бабуля
комедия, музыка, мелодрама, дорама
2024, Южная Корея
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7.1
Мой милый боксер
драма, спорт, дорама
2023, Южная Корея
7.1
Тайный королевский инспектор и Чо И
драма, комедия, исторический, дорама
2021, Южная Корея
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