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Постер к 1-му сезону сериала Пять невест
Киноафиша Сериалы Пять невест Сезоны Сезон 1

Пять невест, 1 сезон

5 toubun no hanayome
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пять невест»

В 1-м сезоне сериала «Пять невест» в центре событий оказывается старшеклассник, который всегда славился незаурядными интеллектуальными данными и способностью к учебе. Чтобы заработать денег на карманные расходы, он предлагает свои услуги репетитора. Так молодого человека нанимают обучать пятерых девушек из весьма состоятельной семьи. История представлена в форме воспоминания, исходя из которого становится понятно, что в конечном счете главный герой женился на одной из своих учениц. Но пока до этого далеко. Своенравные девицы не спешат доверять своему репетитору, и сначала юноше предстоит расположить к себе нерадивых школьниц.

Список серий 1-го сезона сериала «Пять невест» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Квинтэссенция пятерки The Quintessential Quintuplets
Сезон 1 Серия 1
10 января 2019
Признание на крыше Rooftop Confession
Сезон 1 Серия 2
17 января 2019
Множество проблем Plenty of Problems
Сезон 1 Серия 3
24 января 2019
Выходной день A Day Off
Сезон 1 Серия 4
31 января 2019
Пять пятых Five Fifths
Сезон 1 Серия 5
7 февраля 2019
Что было построено What's Been Built Up
Сезон 1 Серия 6
14 февраля 2019
Лжец МакЛайфейс Liar McLieface
Сезон 1 Серия 7
21 февраля 2019
Фотографии начала Photos of the Beginning
Сезон 1 Серия 8
28 февраля 2019
Легенда о судьбе День 1 Legend of Fate Day 1
Сезон 1 Серия 9
7 марта 2019
Легенда о судьбе День 2 Legend of Fate Day 2
Сезон 1 Серия 10
14 марта 2019
Легенда о судьбе День 3 Legend of Fate Day 3
Сезон 1 Серия 11
21 марта 2019
День легенды о судьбе 2000 г. Legend of Fate Day 2000
Сезон 1 Серия 12
28 марта 2019
График выхода всех сериалов
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