Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят
Постер сериала Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят
Постер сериала Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят
Постер сериала Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
4 постера
Киноафиша Сериалы Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят

Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят (2023 - …)

The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

Школьник Рэнтаро Аидзё обладает приятной внешностью, занимается спортом и популярен среди сверстников. Однако всё вышеперечисленное не помогает ему в делах сердечных. Когда в день окончания средней школы он в очередной раз признаётся очередной девушке в чувствах и получает уже сотый по счёту отказ, он отправляется в храм сватовства, где озвучивает желание обзавестить девушкой в старших классах. Внезапно перед Рэнтаро появляется Бог святилища и предсказывает парню, что в старших классах у него не будет отбоя от девушек. После окончания каникул в первый же день учёбы Рэнтаро осознаёт, что предсказание божества начинает сбываться.

В ролях
В ролях
Ayaka Asai
Sumire Uesaka
Мию Томита
Мию Томита
Каэдэ Хондо
Асами Сэто
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2025, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше