Школьник Рэнтаро Аидзё обладает приятной внешностью, занимается спортом и популярен среди сверстников. Однако всё вышеперечисленное не помогает ему в делах сердечных. Когда в день окончания средней школы он в очередной раз признаётся очередной девушке в чувствах и получает уже сотый по счёту отказ, он отправляется в храм сватовства, где озвучивает желание обзавестить девушкой в старших классах. Внезапно перед Рэнтаро появляется Бог святилища и предсказывает парню, что в старших классах у него не будет отбоя от девушек. После окончания каникул в первый же день учёбы Рэнтаро осознаёт, что предсказание божества начинает сбываться.