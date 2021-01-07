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Постер к 2-му сезону сериала Пять невест
Киноафиша Сериалы Пять невест Сезоны Сезон 2

Пять невест, 2 сезон

5 toubun no hanayome
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Пять невест»

Во 2-м сезоне сериала «Пять невест» продолжается история старшеклассника, который стал репетитором у своих одноклассниц. Простуда, которую Футаро подцепил в школьном лагере, привела его в клинику. Там подросток выяснил, что уже знаком со своим лечащим врачом. Все пятеро девушек решили проведать Футаро, а Ицуки принесла талисман на удачу и пожелала однокласснику поправиться как можно скорее. Затем Футаро вспомнил, что у девушки, с которой он познакомился несколько лет назад во время путешествия в Киото, также был похожий амулет. Это заставляет героя подозревать, что девушка, которую он встретил в Киото, является одной из пяти близняшек. 

Список серий 2-го сезона сериала «Пять невест» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Довольно паршивая киотская трясина Quite the Crappy Kyoto Quagmire
Сезон 2 Серия 1
7 января 2021
Семь прощаний, часть 1 Seven Goodbyes Part 1
Сезон 2 Серия 2
14 января 2021
Семь прощаний, часть 2 Seven Goodbyes Part 2
Сезон 2 Серия 3
21 января 2021
Семь прощаний, часть 3 Seven Goodbyes Part 3
Сезон 2 Серия 4
28 января 2021
Хорошая работа сегодня Good Work Today
Сезон 2 Серия 5
4 февраля 2021
Последний экзамен The Last Exam
Сезон 2 Серия 6
11 февраля 2021
Начать наступление Begin the Offensive
Сезон 2 Серия 7
18 февраля 2021
Вареное яйцо Serambled Egg
Сезон 2 Серия 8
25 февраля 2021
Добро пожаловать в класс 3–1 Welcome to Class 3-1
Сезон 2 Серия 9
4 марта 2021
Пять журавлей взамен Five Cranes in Return
Сезон 2 Серия 10
11 марта 2021
Война сестер: Часть 1 Sisters War: Part 1
Сезон 2 Серия 11
18 марта 2021
Война сестер: Часть 2 Sisters War: Part 2
Сезон 2 Серия 12
25 марта 2021
График выхода всех сериалов
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