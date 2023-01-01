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Пять невест, список сезонов

5 toubun no hanayome
Год выпуска 2019
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TBS
Список сезонов сериала «Пять невест»
Пять невест - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 10 января 2019 - 28 марта 2019
 
Пять невест - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 7 января 2021 - 25 марта 2021
 
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