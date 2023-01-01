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Пять невест
Сезоны
Пять невест, список сезонов
5 toubun no hanayome
Год выпуска
2019
Страна
Япония
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
TBS
Список сезонов сериала «Пять невест»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
10 января 2019 - 28 марта 2019
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
7 января 2021 - 25 марта 2021
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