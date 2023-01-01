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Киноафиша Сериалы Саша и Питер Сезоны Сезон 1

Саша и Питер, 1 сезон

Sasha i Piter
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Саша и Питер»

В 1-м сезоне сериала «Саша и Питер» ради того, чтобы отомстить своему бывшему возлюбленному, Саша готова пойти на многое. В том числе – сменить место жительства и работу. Девушка отправляется в Северную столицу и устраивается на работу в местный загс. Она знает, что в скором времени здесь собирается сыграть свадьбу ее бывший молодой человек со своей новой пассией. Саша хочет расстроить свадьбу, однако промахивается с должностью. Ее назначают... регистратором бракоразводных процессов. Саша попадает в эпицентр романтических приключений и многочисленных курьезных ситуаций, связанных с расторжением браков.

Список серий сериала Саша и Питер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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