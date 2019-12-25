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Постер к 1-му сезону сериала Дом, в котором ты родился - твоя судьба
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Киноафиша Сериалы Дом, в котором ты родился - твоя судьба Сезоны Сезон 1

Дом, в котором ты родился - твоя судьба, 1 сезон

Dogdugun ev kaderindir 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Дом, в котором ты родился - твоя судьба»

В 1-м сезоне сериала «Дом, в котором ты родился – твоя судьба» в центре событий находится богатая наследница Зейнеп – золотая девочка, надежда и опора своей матери. Семья давно распланировала весь ее жизненный путь на годы вперед: девушка должна окончить юридическую академию, занять престижную должность и выйти замуж за достойного парня. Но Зейнеп узнает, что ее родители – приемные. У девушки есть и другая мать – добрая, но очень бедная женщина, которая искренне любила дочку и именно поэтому вынуждена была отдать ее в хороший дом на воспитание. Теперь у героини есть две семьи и две судьбы, между которыми непросто выбрать.

Список серий 1-го сезона сериала «Дом, в котором ты родился - твоя судьба» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 декабря 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 января 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 января 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 января 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 февраля 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 февраля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 февраля 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 марта 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 марта 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
18 марта 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
1 июля 2020
График выхода всех сериалов
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