Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Дом, в котором ты родился - твоя судьба
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Дом, в котором ты родился - твоя судьба Сезоны Сезон 2

Дом, в котором ты родился - твоя судьба, 2 сезон

Dogdugun ev kaderindir 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 31
Продолжительность сезона 62 часа 0 минут
Смотрите за 1
О чем 2-й сезон сериала «Дом, в котором ты родился - твоя судьба»

Во 2-м сезоне сериала «Дом, в котором ты родился – твоя судьба» Зейнеп нравится наконец-то любить и быть любимой, но вскоре она узнает, что ее счастье вовсе не означает покой. Близкие люди продолжают сражаться за ее внимание и за ее дальнейшую судьбу, не давая ей насладиться вновь обретенной семьей. Мехди пытается угодить обеим сторонам, но, как известно, догнать двух зайцев одновременно невозможно. В итоге его отношения с Зейнеп впервые подвергаются по-настоящему серьезному испытанию. Пара оказывается запутана в хитросплетениях лжи Кибрит и других недоброжелателей. Зейнеп вновь предстоит сделать нелегкий выбор.

Список серий 2-го сезона сериала «Дом, в котором ты родился - твоя судьба» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 1
30 сентября 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 2
7 октября 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 3
14 октября 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 4
21 октября 2020
Серия 17 Episode 17
Сезон 2 Серия 5
28 октября 2020
Серия 18 Episode 18
Сезон 2 Серия 6
4 ноября 2020
Серия 19 Episode 19
Сезон 2 Серия 7
11 ноября 2020
Серия 20 Episode 20
Сезон 2 Серия 8
18 ноября 2020
Серия 21 Episode 21
Сезон 2 Серия 9
25 ноября 2020
Серия 22 Episode 22
Сезон 2 Серия 10
2 декабря 2020
Серия 23 Episode 23
Сезон 2 Серия 11
9 декабря 2020
Серия 24 Episode 24
Сезон 2 Серия 12
16 декабря 2020
Серия 25 Episode 25
Сезон 2 Серия 13
23 декабря 2020
Серия 26 Episode 26
Сезон 2 Серия 14
30 декабря 2020
Серия 27 Episode 27
Сезон 2 Серия 15
13 января 2021
Серия 28 Episode 28
Сезон 2 Серия 16
20 января 2021
Серия 29 Episode 29
Сезон 2 Серия 17
27 января 2021
Серия 30 Episode 30
Сезон 2 Серия 18
3 февраля 2021
Серия 31 Episode 31
Сезон 2 Серия 19
10 февраля 2021
Серия 32 Episode 32
Сезон 2 Серия 20
17 февраля 2021
Серия 33 Episode 33
Сезон 2 Серия 21
24 февраля 2021
Серия 34 Episode 34
Сезон 2 Серия 22
3 марта 2021
Серия 35 Episode 35
Сезон 2 Серия 23
10 марта 2021
Серия 36 Episode 36
Сезон 2 Серия 24
17 марта 2021
Серия 37 Episode 37
Сезон 2 Серия 25
31 марта 2021
Серия 38 Episode 38
Сезон 2 Серия 26
7 апреля 2021
Серия 39 Episode 39
Сезон 2 Серия 27
14 апреля 2021
Серия 40 Episode 40
Сезон 2 Серия 28
21 апреля 2021
Серия 41 Episode 41
Сезон 2 Серия 29
28 апреля 2021
Серия 42 Episode 42
Сезон 2 Серия 30
5 мая 2021
Серия 43 Episode 43
Сезон 2 Серия 31
12 мая 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Из гадкого утенка в лебедя: преображение дочери Жади из «Клона» поражает (фото)
Астрологи вычислили самые агрессивные знаки Зодиака: их всего 3
«Стыдно»: что говорят зрители ледового шоу, в котором выступает Костомаров
Как вино — с годами только лучше: физрук из «Ранеток» стал настоящим мачо
Тест: выберите сериал, а мы назовем вашу главную черту
Этого никогда не забудет: Шуфутинский отличился в день свадьбы внука
Ксерокопия бывшей, только имя другое: Харламов наступил на те же грабли
Жидкая бородка, стальные мышцы: неземной красоты сын Хворостовского испортил внешность
Сына родила молодая учительница: семью Астахова потрясла новость о пополнении
Кровь с молоком: внучка главной цыганки СССР совсем не похожа на родню (фото)
Этого певца в России ненавидит только Ваенга: женщины без ума от вида его груди
Потерял все волосы неспроста: Малахов действительно серьезно болен
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше