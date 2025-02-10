Отзывы о сериале «Кто такая Эрин Картер?»

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Кто такая Эрин Картер?
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Weteran Mc
10 февраля 2025, 01:47
Оценка
"Кто такая Эрин Картер?" - британский мини-сериал от студии #Netflix 2023 года повествует о матери с маленькой дочкой, которые 5 лет назад были вынуждены из Великобритании переехать в Испанию.
Сейчас у Эрин Картер всё хорошо - любимый муж, повзрослевшая красавица дочь-подросток Харпер и работа учителем в школе. Что ещё для счастья нужно?
Всё бы так и было, если бы не вооружённое ограбление в магазине, в котором Эрин и Харпер по случайности оказались. Чтобы защитить ребёнка, матери пришлось применить свои боевые навыки для обезвреживания преступников.
Из Эрин сделали героя и написали статью в газете. Благодаря ей, жизнь женщины изменилась до неузнаваемости. Стали вылезать тайны прошлого, на неё объявили охоту. Защищая любимых, всем становится известно, кто она на самом деле.
Сериал наполнен постоянным экшном, не проходит и серии, чтобы не было драк, перестрелок и погонь. Хотя драматическая составляющая тоже присутствует. Сюжет держит в постоянном напряжении. А после каждого эпизода хочет узнать, что же будет дальше. Финал получился эпичным и сверхдинамичным, что тоже не может не радовать.
В сериале есть и минусы. Многие сцены смотрятся уж через чур сказочно, глупо и нелепо.
В целом, сериал хорош. Вполне рекомендую к просмотру.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
10 февраля 2025, 01:47
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Сейчас у Эрин Картер всё хорошо - любимый муж, повзрослевшая красавица дочь-подросток Харпер и работа учителем в школе. Что ещё для счастья нужно?
Всё бы так и было, если бы не вооружённое ограбление в магазине, в котором Эрин и Харпер по случайности оказались. Чтобы защитить ребёнка, матери пришлось применить свои боевые навыки для обезвреживания преступников.
Из Эрин сделали героя и написали статью в газете. Благодаря ей, жизнь женщины изменилась до неузнаваемости. Стали вылезать тайны прошлого, на неё объявили охоту. Защищая любимых, всем становится известно, кто она на самом деле.
Сериал наполнен постоянным экшном, не проходит и серии, чтобы не было драк, перестрелок и погонь. Хотя драматическая составляющая тоже присутствует. Сюжет держит в постоянном напряжении. А после каждого эпизода хочет узнать, что же будет дальше. Финал получился эпичным и сверхдинамичным, что тоже не может не радовать.
В сериале есть и минусы. Многие сцены смотрятся уж через чур сказочно, глупо и нелепо.
В целом, сериал хорош. Вполне рекомендую к просмотру.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
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