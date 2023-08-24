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Постер к 1-му сезону сериала Кто такая Эрин Картер?
Киноафиша Сериалы Кто такая Эрин Картер? Сезоны Сезон 1

Кто такая Эрин Картер?, 1 сезон

Who is Erin Carter?
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кто такая Эрин Картер?»

В 1-м сезоне сериала «Кто такая Эрин Картер?» в супермаркете Барселоны происходит вооруженное ограбление. Несколько преступников с огнестрельным оружием берут в заложники всех сотрудников и покупателей магазина. Среди них случайно оказывается простая британская учительница Эрин Картер, которая несколько лет назад перебралась с семьей в Испанию. Когда полиции удается освободить пленников, Эрин проходит по этому делу как главный свидетель. Но женщина отказывается добровольно давать показания. Дело в том, что в прошлом скромного педагога есть нечто тайное, о чем ни в коем случае не должны узнать полицейские.

Список серий 1-го сезона сериала «Кто такая Эрин Картер?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 августа 2023
График выхода всех сериалов
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