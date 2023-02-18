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Постер к 6-му сезону сериала Убийцы моего отца
Киноафиша Сериалы Убийцы моего отца Сезоны Сезон 6

Убийцы моего отца, 6 сезон

Ubice mog oca
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 18 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Убийцы моего отца»

В 6-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» после ночи, которую Невенка провела под стражей, она решает рассказать все, что знает о докторе. Ей известно и о порнографии, которую записывали врачи с пациентами. Она винит себя и своего брата Дуку в гибели доктора. Увидев запись, где врач занимался любовью с Данкой, девушкой Дуки, она сообщила брату, что произошло. Горан и Миланка хотели арестовывать Дуку, но тот выхватил пистолет, и Горан убил его. Александр вновь взял Гордану под стражу. Под давлением Гордана призналась ему, что планировала убийство вместе с каратистом Благоем Орозом. Димитриевич хотел продать клинику и уехать с женой Благоя...

Список серий сериала Убийцы моего отца График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 6 Серия 1
18 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 6 Серия 2
19 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 6 Серия 3
25 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 6 Серия 4
26 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 6 Серия 5
4 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 6 Серия 6
5 марта 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 6 Серия 7
11 марта 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 6 Серия 8
12 марта 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 6 Серия 9
18 марта 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 6 Серия 10
19 марта 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 6 Серия 11
25 марта 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 6 Серия 12
26 марта 2023
График выхода всех сериалов
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