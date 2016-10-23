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Постер к 1-му сезону сериала Убийцы моего отца
Киноафиша Сериалы Убийцы моего отца Сезоны Сезон 1

Убийцы моего отца, 1 сезон

Ubice mog oca
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийцы моего отца»

В 1-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» начинающий детектив Яковлевич и его напарник расследуют убийство молодой девушки, которую сожгли на кукурузном поле. Расследование приводит к компании, принадлежащей отцу жертвы, и оказывается, что у фирмы есть большие долги. Инспектору Яковлевичу и его команде предстоит выяснить, связаны ли финансовые проблемы бизнесмена-миллионера с насильственной смертью его дочери. Александр и Мирко берут Страхиню под стражу. Во время обыска в квартире подозреваемого находят любопытный снимок человека. Фотография может стать вещественным доказательством...

Список серий сериала Убийцы моего отца График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 октября 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 ноября 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 ноября 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 декабря 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 декабря 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 декабря 2016
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
25 декабря 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 января 2017
График выхода всех сериалов
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