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Постер к 3-му сезону сериала Убийцы моего отца
Киноафиша Сериалы Убийцы моего отца Сезоны Сезон 3

Убийцы моего отца, 3 сезон

Ubice mog oca
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Убийцы моего отца»

В 3-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» Руза выдвигает требование Мирке – Драган за Марьянович. В это время полицейские принимаются за новое расследование. На этот раз жертвой оказался знаменитый доктор. Марьянович поручает Мирко и Александру дело о враче, а Зорану – дело о гибели Неманьи. Героям оказывает содействие глава отдела по борьбе с наркотиками Богдан, который хорошо знает Марьяновича и Александра. Александр видит, что Мирко ведет себя подозрительно, но не догадывается, по какой причине. Мирко просит Миланку позаботится о детях, пока он не вернет супругу. В деле об убийстве врача появляются некоторые трудности...

Список серий сериала Убийцы моего отца График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
12 ноября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
19 ноября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
26 ноября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
3 декабря 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
10 декабря 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
17 декабря 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
24 декабря 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
31 декабря 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 3 Серия 9
7 января 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 3 Серия 10
14 января 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 3 Серия 11
21 января 2019
График выхода всех сериалов
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