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Постер к 2-му сезону сериала Убийцы моего отца
Киноафиша Сериалы Убийцы моего отца Сезоны Сезон 2

Убийцы моего отца, 2 сезон

Ubice mog oca
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Убийцы моего отца»

Во 2-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» перестрелка в ресторане привела к нескольким жертвам, есть убитые. Судьба Елены неизвестна. Александр совершенно вне себя из-за этого, а Мирко пытается контролировать ситуацию. Александр понимает, что, по всей видимости, он тоже являлся целью преступников, что уводит расследование в совершенно другое русло. Шефа Марьяновича по-прежнему нигде нет. Александр считает себя виновным в ранении Елены и в последствиях случившегося, поэтому он еще больше полон решимости найти злоумышленников. Расследование развивается по нескольким направлениям, начинаются первые судебные заседания...

Список серий сериала Убийцы моего отца График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
18 декабря 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
25 декабря 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
1 января 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
8 января 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
15 января 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
22 января 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
29 января 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
5 февраля 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
12 февраля 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
19 февраля 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
26 февраля 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
5 марта 2018
График выхода всех сериалов
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