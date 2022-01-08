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Постер к 5-му сезону сериала Убийцы моего отца
Киноафиша Сериалы Убийцы моего отца Сезоны Сезон 5

Убийцы моего отца, 5 сезон

Ubice mog oca
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 8 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Убийцы моего отца»

В 5-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» план Зорановой и Богданова на границе выходит из-под контроля. Александру и Мирко звонит взволнованная Гордана Димитриевич. Вскоре герои понимают, что ее брат, Лука Крстич, похищен. С помощью небольшой хитрости Витко Беличу удается найти пропавшую медсестру доктора Витко. Начинается суд над Наталией Деспотович, и ее представителю Животиевич удается инициировать повторную проверку доказательств, которую должна будет провести независимая сторона. Это позволяет героям выиграть время. В результате перестрелки на границе один человек погиб, еще один скрылся, а другой получил ранение.

Список серий сериала Убийцы моего отца График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
8 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
9 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 5 Серия 3
15 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 5 Серия 4
16 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 5 Серия 5
22 января 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 5 Серия 6
23 января 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 5 Серия 7
29 января 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 5 Серия 8
30 января 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 5 Серия 9
5 февраля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 5 Серия 10
6 февраля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 5 Серия 11
12 февраля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 5 Серия 12
13 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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