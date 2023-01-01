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Убийцы моего отца
Сезоны
Убийцы моего отца, список сезонов
Ubice mog oca
Год выпуска
2016
Страна
Сербия
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
RTS Un
Список сезонов сериала «Убийцы моего отца»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
23 октября 2016 - 1 января 2017
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
18 декабря 2017 - 5 марта 2018
Сезон 3 / Season 3
11 эпизодов
12 ноября 2018 - 21 января 2019
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
2 марта 2020 - 4 мая 2020
Сезон 5 / Season 5
12 эпизодов
8 января 2022 - 13 февраля 2022
Сезон 6 / Season 6
12 эпизодов
18 февраля 2023 - 26 марта 2023
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