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Киноафиша Сериалы Убийцы моего отца Сезоны

Убийцы моего отца, список сезонов

Ubice mog oca
Год выпуска 2016
Страна Сербия
Эпизод длится 60 минут
Телеканал RTS Un
Список сезонов сериала «Убийцы моего отца»
Убийцы моего отца - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 23 октября 2016 - 1 января 2017
 
Убийцы моего отца - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 18 декабря 2017 - 5 марта 2018
 
Убийцы моего отца - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
11 эпизодов 12 ноября 2018 - 21 января 2019
 
Убийцы моего отца - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов 2 марта 2020 - 4 мая 2020
 
Убийцы моего отца - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
12 эпизодов 8 января 2022 - 13 февраля 2022
 
Убийцы моего отца - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
12 эпизодов 18 февраля 2023 - 26 марта 2023
 
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