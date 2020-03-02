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Постер к 4-му сезону сериала Убийцы моего отца
Киноафиша Сериалы Убийцы моего отца Сезоны Сезон 4

Убийцы моего отца, 4 сезон

Ubice mog oca
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 2 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Убийцы моего отца»

В 4-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» Александр очень близок к тому, чтобы узнать окончательную правду об убийстве своего отца, после чего он планирует отомстить виновникам случившегося. Битва за рынок наркотиков продолжается и становится все более масштабной, кроме того, в происходящее оказываются вовлечены новые преступные группировки. Марьянович и Зоран решают закрыть дело Димитриевича, поскольку все свидетельствует о том, что доктор Мушицкого убил сам Филипович. Александр и Мирко освобождают супругу врача из-под стражи. Поиски Ружи продолжаются. Богдан убеждает Зорана ничего не говорить Марьяновичу об операции.

Список серий сериала Убийцы моего отца График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
2 марта 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
9 марта 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
16 марта 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
23 марта 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
30 марта 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
6 апреля 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 4 Серия 7
13 апреля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 4 Серия 8
20 апреля 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 4 Серия 9
27 апреля 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 4 Серия 10
4 мая 2020
График выхода всех сериалов
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