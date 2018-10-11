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Постер сериала Марокканская мафия
Постер сериала Марокканская мафия
Постер сериала Марокканская мафия
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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3 постера
Киноафиша Сериалы Марокканская мафия

Марокканская мафия (2018 - …)

Mocro Maffia 18+
Год выпуска 2018
Страна Нидерланды
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Videoland
Продолжительность сериала 33 часа 45 минут

О чем сериал

«Марокканская мафия» – это нидерландский криминальный сериал о бывших друзьях детства, которые связываются с мафией и восстают друг против друга. Романо, Пенсил и Поп – выходцы из арабских семей, они вместе растут на улицах Амстердама. Тяжелое детство в преступных районах города и необходимость бороться за жизнь ожесточают парней. С ранних лет они подрабатывают наркокурьерами, а постепенно становятся крупнейшими в столице воротилами преступного мира. Между бывшими приятелями встают соперничество, зависть и месть.

В ролях
В ролях
Роберт де Хуг
Чарли Дагелет
Насрдин Дхар
Ахмед Аккаби
Валид Бенмбарек
Мандела Ви Ви
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
Марокканская мафия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
Марокканская мафия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 7 эпизодов
 
Марокканская мафия - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 7 эпизодов
 
Марокканская мафия - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 8 эпизодов
 
Марокканская мафия - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2023, 7 эпизодов
 
Марокканская мафия - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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