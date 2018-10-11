«Марокканская мафия» – это нидерландский криминальный сериал о бывших друзьях детства, которые связываются с мафией и восстают друг против друга. Романо, Пенсил и Поп – выходцы из арабских семей, они вместе растут на улицах Амстердама. Тяжелое детство в преступных районах города и необходимость бороться за жизнь ожесточают парней. С ранних лет они подрабатывают наркокурьерами, а постепенно становятся крупнейшими в столице воротилами преступного мира. Между бывшими приятелями встают соперничество, зависть и месть.