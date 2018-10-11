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Постер к 1-му сезону сериала Марокканская мафия
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Киноафиша Сериалы Марокканская мафия Сезоны Сезон 1

Марокканская мафия, 1 сезон

Mocro Maffia 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Марокканская мафия»

В 1-м сезоне сериала «Марокканская мафия» простые парни из арабских стран по имени Романо, Пенсил и Поп в раннем детстве перебираются вместе со своими семьями в Европу. В поисках лучшей жизни они останавливаются в Нидерландах, где проходит их взросление. Эта троица – неразлучные друзья, которые во всем поддерживают соотечественников и бок о бок сражаются с опасностями жестокого взрослого мира. Но из-за своего преступного района и сомнительного окружения ребята рано оказываются вовлечены в наркобизнес. К совершеннолетию за каждым из них стоит своя картель, а из почти братьев они превращаются в конкурентов.

Список серий 1-го сезона сериала «Марокканская мафия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 октября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 октября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 октября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 октября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 октября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 октября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 октября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
11 октября 2018
График выхода всех сериалов
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