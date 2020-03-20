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Постер к 2-му сезону сериала Марокканская мафия
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Киноафиша Сериалы Марокканская мафия Сезоны Сезон 2

Марокканская мафия, 2 сезон

Mocro Maffia 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
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О чем 2-й сезон сериала «Марокканская мафия»

Во 2-м сезоне сериала «Марокканская мафия» Маус и Домино получают тревожное сообщение о судьбе их друга Крюка. Они не знают, стоит ли верить этой информации, и пока выжидают в стороне. В это время Папа Римский отправляется в Антверпен на встречу со знаменитой колумбийской активисткой Тиа Альварес. Это событие оставляет свой отпечаток на всем арабском мире и на развитии международных отношений. Адиль пытается спасти Мьюз и своего друга от Бийлмера, пока не стало слишком поздно. Тем временем, Мо ищет подход к дотошному журналисту, чтобы протолкнуть в СМИ свою версию событий и исправить последствия ошибки.

Список серий 2-го сезона сериала «Марокканская мафия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
20 марта 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
21 марта 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
22 марта 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
23 марта 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
24 марта 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
25 марта 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
26 марта 2020
График выхода всех сериалов
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