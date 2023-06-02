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Постер к 5-му сезону сериала Марокканская мафия
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Киноафиша Сериалы Марокканская мафия Сезоны Сезон 5

Марокканская мафия, 5 сезон

Mocro Maffia 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 2 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
Смотрите за 1
О чем 5-й сезон сериала «Марокканская мафия»

В 5-м сезоне сериала «Марокканская мафия» продолжаются опасные приключения троицы бывших лучших друзей в криминальном мире Амстердама. Романо становится крупнейшим игроком в мире нидерландской мафии, но чем выше он поднимается, тем больше у него возникает конкурентов. Он переходит дорогу даже мексиканцам, известным своей жестокостью. Татта со своей командой также близка к тому, чтобы выйти на его след. Пенсил и Поп стараются держаться вместе, однако перед ними встает непростой моральный выбор между собственным благополучием и будущим их близких. Моральные принципы теряют свой вес во время борьбы за выживание.

Список серий 5-го сезона сериала «Марокканская мафия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
2 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
9 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 5 Серия 3
16 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 5 Серия 4
23 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 5 Серия 5
30 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 5 Серия 6
7 июля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 5 Серия 7
14 июля 2023
График выхода всех сериалов
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