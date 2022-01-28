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Постер к 4-му сезону сериала Марокканская мафия
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Киноафиша Сериалы Марокканская мафия Сезоны Сезон 4

Марокканская мафия, 4 сезон

Mocro Maffia 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 28 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
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О чем 4-й сезон сериала «Марокканская мафия»

В 4-м сезоне сериала «Марокканская мафия» Тоннано отдает решающий приказ по поводу Комтоеда, Чинко присоединяется к его охоте. Самиру преследуют последствия ее съемок в сериале. Детектив Эль Муссауи подходит слишком близко к ее главной тайне, и петля обстоятельств буквально стягивается на шее девушки. Татта и Паус делают все возможное, чтобы найти мексиканцев, стоящих за чередой страшных преступлений в гавани. Потлуд вместе с колумбийкой Тиа Альварес дежурит в Дюссельдорфе, пытаясь перехватить какую-то информацию по этому делу. Романо доверяет Адилю свои планы на ближайшую рискованную сделку.

Список серий 4-го сезона сериала «Марокканская мафия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
28 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
4 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
11 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
18 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
25 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
4 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 4 Серия 7
11 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 4 Серия 8
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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