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Постер к 3-му сезону сериала Марокканская мафия
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Киноафиша Сериалы Марокканская мафия Сезоны Сезон 3

Марокканская мафия, 3 сезон

Mocro Maffia 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 29 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
Смотрите за 1
О чем 3-й сезон сериала «Марокканская мафия»

В 3-м сезоне сериала «Марокканская мафия» безуспешные поиски Романо продолжаются. Тем временем, де Паус пытается вывезти из гавани за рубеж крупную партию кокаина, но доверяется не тем людям. Татта получает повышение и сразу же берется за ответственное задание – она руководит спецоперацией в парке отдыха. На кону жизни нескольких десятков людей. Адиль отправляется со своим адвокатом Эдит Ротшильд на первое судебное заседание и не может побороть излишнего волнения. Он опасается, что прошлые связи его бизнеса с Бийлмером могут подняться на поверхность. Джастис решает перейти в контратаку и расширяет сферу деятельности.

Список серий 3-го сезона сериала «Марокканская мафия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
29 января 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
5 февраля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
12 февраля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
19 февраля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
26 февраля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
5 марта 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
12 марта 2021
График выхода всех сериалов
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