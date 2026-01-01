Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2018
Governor's Award
Победитель
Primetime Emmy Awards 1969
Special Classification of Outstanding Individual Achievements - Special Photographic Effects
Номинант
Outstanding Achievement in Art Direction and Scenic Design
Номинант
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series
Номинант
Outstanding Achievement in Film Editing
Номинант
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Drama
Номинант
Special Classification of Individual Achievements
Номинант
Outstanding Achievement in Film Editing
Номинант
Outstanding Dramatic Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1967
Individual Achievements in Film and Sound Editing
Номинант
Outstanding Dramatic Series
Номинант
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Drama
Номинант
Individual Achievements in Cinematography - Photographic Special Effects
Номинант
Outstanding Dramatic Series
Номинант
Individual Achievements in Art Direction and Allied Crafts - Mechanical Special Effects
Номинант
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