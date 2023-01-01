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Киноафиша Сериалы Звездный путь Сезоны

Звездный путь, список сезонов

Star Trek 12+
Год выпуска 1966
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал NBC
Список сезонов сериала «Звездный путь»
Звездный путь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
29 эпизодов 8 сентября 1966 - 13 апреля 1967
 
Звездный путь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов 15 сентября 1967 - 29 марта 1968
 
Звездный путь - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
24 эпизода 20 сентября 1968 - 3 июня 1969
 
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