Capt. Kirk Ладно, ты, мятежный, нелояльный, компьютерный полурас. Посмотрим, как ты покинешь мой корабль.

Spock Термин "полурас" в некоторой степени применим, но "компьютерный" — это неточно. Машина может быть компьютеризована, человек нет.

Capt. Kirk Что заставляет тебя думать, что ты человек? Ты — раздувшийся зайчонок. Эльф с гиперактивной щитовидкой.

Spock Джим, я не понимаю...

Capt. Kirk Конечно, ты не понимаешь. У тебя нет мозгов, чтобы понять. У тебя есть лишь печатные схемы.

Spock Капитан, если позволите, я...

[Пытается активировать транспортер]

Capt. Kirk [перекрывает путь Споку и прерывает] Что можно ожидать от слащавого, дьявольски ушищего урода, чей отец был компьютером, а мать — энциклопедией.

Spock Моя мать была учителем. Мой отец — послом.

Capt. Kirk Твой отец был компьютером, как и его сын. Посол с планеты предателей. Вулканец, который когда-либо жил, не имел ни капли достоинства...

Capt. Kirk Ты предатель из расы предателей. Нелоялен до глубины души. Гнилой! Как и все остальные твои подсмердящие расы. И у тебя хватило Н# на то, чтобы ухаживать за этой девушкой!

Capt. Kirk Она знает, что она получает, Спок? Труп с кучей запоминающих устройств, который должен сидеть на грибе? Вместо того чтобы выдавать себя за человека? Ты принадлежишь в цирк, Спок, а не на звездолёт. Прямо рядом с мальчиком с собачьей мордой!

[Спок начинает бить Кирка - он поднимает табурет, готовый ударить Кирка, затем останавливается - влияние спор исчезло]

Capt. Kirk Хватит? Я никогда не понимал, что нужно, чтобы вывести тебя из себя. В любом случае, я не знаю, из-за чего ты так зол. Не каждый первый офицер имеет возможность ударить своего капитана... несколько раз.

Spock Ты сделал это специально.

Capt. Kirk Поверь мне, мистер Спок. Это было больно. В большем смысле, чем одном.

[Дергает свою больную руку]

Spock Споры. Они исчезли. Я больше не принадлежу.

Capt. Kirk Ты сказал, что они доброжелательные и мирные. Носители сильных эмоций подавляют их, уничтожают их. Мне нужно было разозлить тебя достаточно, чтобы сбросить их влияние. Вот ответ, мистер Спок.

Spock Это может быть верным, капитан, но пытаться начать драку с более чем 500 членами экипажа и колонистами — вряд ли это логично.

Capt. Kirk У меня был другой план. Можешь собрать подсознательный передатчик? Что-то, что мы сможем подключить к коммуникационному узлу и транслировать по коммуникаторам?

Spock Это можно сделать.

Capt. Kirk Хорошо. Давайте приступим к работе.

Spock Капитан! Ударить офицера своего ранга — это преступление, за которое полагается трибунал.

Capt. Kirk Что ж, если мы оба в карцере, кто же будет строить подсознательный передатчик?