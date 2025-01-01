Капитан КиркКосмос, последняя граница. Это путешествия звездного корабля "Энтерпрайз". Его пятилетняя миссия: исследовать странные новые миры, искать новую жизнь и новые цивилизации, смело идти туда, где не ступала нога человека.
Capt. KirkОна знает, что она получает, Спок? Труп с кучей запоминающих устройств, который должен сидеть на грибе? Вместо того чтобы выдавать себя за человека? Ты принадлежишь в цирк, Спок, а не на звездолёт. Прямо рядом с мальчиком с собачьей мордой!
[Спок начинает бить Кирка - он поднимает табурет, готовый ударить Кирка, затем останавливается - влияние спор исчезло]
Capt. KirkХватит? Я никогда не понимал, что нужно, чтобы вывести тебя из себя. В любом случае, я не знаю, из-за чего ты так зол. Не каждый первый офицер имеет возможность ударить своего капитана... несколько раз.
Capt. KirkТы сказал, что они доброжелательные и мирные. Носители сильных эмоций подавляют их, уничтожают их. Мне нужно было разозлить тебя достаточно, чтобы сбросить их влияние. Вот ответ, мистер Спок.
SpockЭто может быть верным, капитан, но пытаться начать драку с более чем 500 членами экипажа и колонистами — вряд ли это логично.
Capt. KirkУ меня был другой план. Можешь собрать подсознательный передатчик? Что-то, что мы сможем подключить к коммуникационному узлу и транслировать по коммуникаторам?