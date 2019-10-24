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Постер к 3-му сезону сериала Психопаспорт
Киноафиша Сериалы Психопаспорт Сезоны Сезон 3

Psycho-Pass
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Психопаспорт»

В 3-м сезоне сериала «Психопаспорт» в 2120 году огромный транспортный беспилотник терпит крушение прямо над центром Токио. Новые инспекторы Первого подразделения полиции Арата Синдо и Кей Михаил Игнатов отправляются на расследование. Коллеги выясняют, что бухгалтер транспортной компании, занимавшейся перевозкой, загадочным образом пропал накануне. Система Sibyl не может обнаружить его в городе, а вскоре на берегу реки обнаруживается его труп. Арата и Кей подозревают, что авария была инсценирована, и пытаются выйти на того, кто заставил свидетеля замолчать. В этом деле они могут полагаться не на технику, а только на себя.

Список серий 3-го сезона сериала «Психопаспорт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Вызов Лаэлапа Laelaps' Calling
Сезон 3 Серия 1
24 октября 2019
Жертва Теумессиана Teumessian Sacrifices
Сезон 3 Серия 2
31 октября 2019
Геракл и сирены Herakles and the Sirens
Сезон 3 Серия 3
7 ноября 2019
Политическое противостояние в Колизее Political Strife in the Colosseum
Сезон 3 Серия 4
14 ноября 2019
Подношение Агамемнона Agamemnon's Offering
Сезон 3 Серия 5
21 ноября 2019
Золотые монеты Цезаря Caesar's Gold Coins
Сезон 3 Серия 6
28 ноября 2019
Не произноси имени Бога напрасно Don't Take God's Name in Vain
Сезон 3 Серия 7
5 декабря 2019
Кубизм Cubism
Сезон 3 Серия 8
12 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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