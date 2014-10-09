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Постер к 2-му сезону сериала Психопаспорт
Киноафиша Сериалы Психопаспорт Сезоны Сезон 2

Psycho-Pass
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 35 минут
О чем 2-й сезон сериала «Психопаспорт»

Во 2-м сезоне сериала «Психопаспорт» Аканэ Цунэмори получает повышение до главного инспектора и возглавляет свою прежнюю команду. Также она теперь руководит несколькими новыми инспекторами и силовиками. Боевым крещением для ее ребят становится неожиданная серия терактов. Система Sibyl действует безотказно и вскоре помогает полицейским поймать взрывателя по его высокому индексу агрессивности. Однако прямо на глазах у Аканэ происходит невозможное: во время очередного сканирования показатели террориста внезапно приходят в норму, и искусственный интеллект признает его невиновным. Можно ли доверять машине после этого?

Список серий 2-го сезона сериала «Психопаспорт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Весы правосудия The Scales of Justice
Сезон 2 Серия 1
9 октября 2014
Крадущиеся истина и ложь The Creeping Unknown
Сезон 2 Серия 2
16 октября 2014
Дьявольское доказательство The Devil`s Proof
Сезон 2 Серия 3
23 октября 2014
Утешение Иова The Salvation of Job
Сезон 2 Серия 4
30 октября 2014
Не запрещенные игры Unforbidden Games
Сезон 2 Серия 5
6 ноября 2014
Те, кто бросает камни Those Who Cast Stones
Сезон 2 Серия 6
13 ноября 2014
Несуществующие дети Untraceable Children
Сезон 2 Серия 7
20 ноября 2014
Зачатие жрицы Conception of the Oracle
Сезон 2 Серия 8
27 ноября 2014
Замысел оракула Omnipotence Paradox
Сезон 2 Серия 9
4 декабря 2014
Измерить душу Gauging the Soul
Сезон 2 Серия 10
11 декабря 2014
Какой цвет? What Color?
Сезон 2 Серия 11
18 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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