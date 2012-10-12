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Постер к 1-му сезону сериала Психопаспорт
Киноафиша Сериалы Психопаспорт Сезоны Сезон 1

Psycho-Pass
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 22
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Психопаспорт»

В 1-м сезоне сериала «Психопаспорт» Аканэ Цунэмори приступает к своим обязанностям в новой должности инспектора полиции. Это совсем молодая девушка, которая искренне верит в правосудие и хочет помогать людям. Но не стоит забывать, что события происходят в XXII веке и судебная система несколько отличается от нашей. Вину или невиновность подозреваемого определяет искусственный интеллект Sibyl. Система сканирует мозг человека и заносит уровень его агрессии в специальный психопаспорт. Если она сочтет, что человек способен на убийство, то его признают виновным. Однако Аканэ не может так слепо верить бездушной машине.

Список серий 1-го сезона сериала «Психопаспорт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Коэффициент преступления Criminal Coefficient
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2012
Пригодность Those Capable
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2012
Воспитывая традиции Raising Manners
Сезон 1 Серия 3
26 октября 2012
Твоя маска никому не знакома Nobody Knows Your Mask
Сезон 1 Серия 4
2 ноября 2012
Твоё лицо никому не знакомо Nobody Knows Your Face
Сезон 1 Серия 5
9 ноября 2012
Возвращение кровавого принца Return of the Lunatic Prince
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2012
Символизм блетиллы полосатой Symbolism of Bletilla Striata
Сезон 1 Серия 7
23 ноября 2012
Дальше – тишина And Then, Silence
Сезон 1 Серия 8
29 ноября 2012
Райский плод Paradise Fruit
Сезон 1 Серия 9
6 декабря 2012
Игра Мафусаила Methuselah's Game
Сезон 1 Серия 10
14 декабря 2012
Святой ужин The Saint's Supper
Сезон 1 Серия 11
21 декабря 2012
Перекрёсток дьявола Devil's Crossroad
Сезон 1 Серия 12
11 января 2013
Приглашение из бездны Invitation from the Abyss
Сезон 1 Серия 13
18 января 2013
Сладкий яд Sweet Poison
Сезон 1 Серия 14
25 января 2013
Город падающего пепла The Town Where Sulfur Falls
Сезон 1 Серия 15
1 февраля 2013
Врата правосудия The Gate to Judgment
Сезон 1 Серия 16
7 февраля 2013
Железное сердце Iron Heart
Сезон 1 Серия 17
15 февраля 2013
Вилами по воде A Promise Written on Water
Сезон 1 Серия 18
21 февраля 2013
Прозрачная тень Transparent Shadow
Сезон 1 Серия 19
28 февраля 2013
Там, где закон Where Justice Lies
Сезон 1 Серия 20
7 марта 2013
Окровавленная награда Blood-Stained Reward
Сезон 1 Серия 21
15 марта 2013
Безупречный мир Perfect World
Сезон 1 Серия 22
22 марта 2013
График выхода всех сериалов
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