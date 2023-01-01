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Психопаспорт
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Психопаспорт, список сезонов
Psycho-Pass
Год выпуска
2012
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
Fuji TV
Список сезонов сериала «Психопаспорт»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
12 октября 2012 - 22 марта 2013
Сезон 2 / Season 2
11 эпизодов
9 октября 2014 - 18 декабря 2014
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
24 октября 2019 - 12 декабря 2019
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