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Психопаспорт, список сезонов

Psycho-Pass
Год выпуска 2012
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Fuji TV
Список сезонов сериала «Психопаспорт»
Психопаспорт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 12 октября 2012 - 22 марта 2013
 
Психопаспорт - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
11 эпизодов 9 октября 2014 - 18 декабря 2014
 
Психопаспорт - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов 24 октября 2019 - 12 декабря 2019
 
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