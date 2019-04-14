Menu
Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir season 3

Season premiere 14 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
В 3-м сезоне сериала «Леди Баг и Супер-кот» на плечи Маринетт ложится непростая задача по спасению настоящей любви. Мастер Фу просит ее отнести письмо с признанием в чувствах своей возлюбленной Марианне Ленуар. Но девушка решает совместить приятное с полезным и, вдохновленная чужим примером, тоже пишет письмо для Адриана. Однако случайная путаница с конвертами приводит к катастрофическим последствиям и к появлению нового суперзлодея – Защитника. Теперь Леди Баг и Коту Нуару предстоит распутать последствия ошибки и защитить как свои, так и чужие чувства. Но они понимают, что долг для супергероев важнее любви.

7.6
Rate 57 votes
7.5 IMDb
"Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir" season 3 list of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Backwarder
Season 3 Episode 1
14 April 2019
Weredad
Season 3 Episode 2
21 April 2019
Chameleon
Season 3 Episode 3
28 April 2019
Animaestro
Season 3 Episode 4
5 May 2019
Bakerix
Season 3 Episode 5
12 May 2019
Silencer
Season 3 Episode 6
19 May 2019
Oblivio
Season 3 Episode 7
26 May 2019
Stormy Weather 2
Season 3 Episode 8
2 June 2019
Reflekdoll
Season 3 Episode 9
21 October 2019
Onichan
Season 3 Episode 10
21 October 2019
Miraculer
Season 3 Episode 11
22 October 2019
The Puppeteer 2
Season 3 Episode 12
23 October 2019
Desperada
Season 3 Episode 13
24 October 2019
Startrain
Season 3 Episode 14
25 October 2019
Kwamibuster
Season 3 Episode 15
27 October 2019
Feast
Season 3 Episode 16
28 October 2019
Ikari Gozen
Season 3 Episode 17
29 October 2019
Timetagger
Season 3 Episode 18
30 October 2019
Party Crasher
Season 3 Episode 19
31 October 2019
Gamer 2.0
Season 3 Episode 20
3 November 2019
Cat Blanc
Season 3 Episode 21
10 November 2019
Félix
Season 3 Episode 22
17 November 2019
Ladybug
Season 3 Episode 23
24 November 2019
Christmaster
Season 3 Episode 24
1 December 2019
Heart Hunter (The Battle of the Miraculous – Part 1)
Season 3 Episode 25
8 December 2019
Miracle Queen (The Battle of the Miraculous – Part 2)
Season 3 Episode 26
8 December 2019
