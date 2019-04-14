В 3-м сезоне сериала «Леди Баг и Супер-кот» на плечи Маринетт ложится непростая задача по спасению настоящей любви. Мастер Фу просит ее отнести письмо с признанием в чувствах своей возлюбленной Марианне Ленуар. Но девушка решает совместить приятное с полезным и, вдохновленная чужим примером, тоже пишет письмо для Адриана. Однако случайная путаница с конвертами приводит к катастрофическим последствиям и к появлению нового суперзлодея – Защитника. Теперь Леди Баг и Коту Нуару предстоит распутать последствия ошибки и защитить как свои, так и чужие чувства. Но они понимают, что долг для супергероев важнее любви.